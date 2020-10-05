Ревнивый калининградец едва не задушил бывшую жену

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В Правдинске на местного жителя завели уголовное дело за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Проживающая в поселке Темкино женщина приехала на водохранилище с приятелем. Там в это время отдыхал ее бывший муж с новой сожительницей.

«Экс-супруги начали выяснять старые отношения, в результате чего возникла ссора и 27-летний злоумышленник стал душить женщину и угрожать ей», - рассказали в полиции.

Прибывшие на место происшествия полицейские опросили потерпевшую, установили свидетелей инцидента. Теперь бывшему мужу грозит до двух лет лишения свободы.