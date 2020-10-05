В Калининграде на дистанционку перевели шесть классов в четырех школах

В Калининграде на дистанционное обучение перешли шесть классов в школах. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказала председатель городского комитета по образованию Татьяна Петухова.

- Временно приостановлены учебные занятия в очном режиме, то есть, переведены на дистант шесть классов из четырех школ. Это школы №6, №7, №29 и №43, - сказала Татьяна Петухова и заметила, что в школе 43 коронавируса нет, а закрыт там класс из-за заболевших ОРВИ.

При этом Татьяна Петухова отметила, что полностью закрытых на карантин школ в Калининграде нет.

Остаются закрытыми и несколько групп в детских садах города.

- С 5 октября по 12 октября будут приостановлены занятия в семи группах в детском саду №76. К сожалению, заболел инструктор по физической культуре. Поэтому, естественно, есть предписание Роспотребнадзора, родители оповещены.