Стало известно, сколько зарабатывают школьные учителя в Калининграде

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В среднем зарплата молодого педагога в калининградской школе составляет порядка 26 тысяч рублей. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщила председатель городского комитета по образованию Татьяна Петухова. Она отметила, что зарплата зависит от нагрузки педагога и от того, есть ли классное руководство.

При этом Татьяна Петухова сказала, что жилье учителям в регионе не предоставляют, хотя это «было бы неплохо»

- Мы говорим о моральных стимулах. Сейчас очень активны молодые педагоги, которые быстро включаются в работу коллектива и есть возможность, конечно же, и карьерного роста как по горизонтали, так и по вертикали. И очень у нас много таких активных педагогов. Это проявляется в конкурсах профессионального мастерства, в проектной деятельности. В том числе и это сказывается на материальной составляющей.

Татьяна Петухова не смогла назвать максимальную зарплату молодого педагога в Калининграде. Но цифры, касающиеся опытных учителей, озвучила.

- Средняя зарплата для немолодого педагога по итогам восьми месяцев в Калининграде составляла 35 тысяч 793 рубля. Это средняя. Может быть меньше, может быть больше. Может быть и больше 40 тысяч, - сказала Татьяна Петухова.