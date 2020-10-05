Калининградский волейболист в составе сборной РФ выиграл первенство Европы

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Чехии завершился континентальный старт среди волейболистов не старше 20 лет проводился в Чехии. На базе специализированных спорткомплексов в Брно сыграли сверстники из Италии, Бельгии, Франции, Польши, Сербии, Чехии, Беларуси, Нидерландов, Германии и России.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в составе национальной сборной России выступил выпускник профильной калининградской спортшколы олимпийского резерва №10 Роман Мурашко и стал одним из лучших. В том числе и в финале, который россияне выиграли у итальянцев со счётом 3:1. Калининградец набрал в этой игре 11 очков, в том числе забив три подачи на вылет.