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На калининградца завели уголовное дело за сбитого пенсионера на «зебре»

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде возбуждено уголовное дело после ДТП с пенсионером на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в январе этого года на ул. Карамзина. Водитель микроавтобуса «Форд» при повороте налево сбил 80 – летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП пенсионер с переломами обеих рук и левой ноги был госпитализирован в больницу.

Водителю грозит до двух лет лишения свободы.

ДТП