«Nordwind» запускает авиарейсы из Калининграда в Нижний Новгород

. Фото: Александр Подгорчук

С 26 октября авиакомпания «Nordwind» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы запланированы в рамках действия зимнего расписания до 25 марта 2021 года и будут выполняться дважды в неделю на воздушных судах Embraer E190 в компоновке 110 пассажирских кресел.

Вылеты из Калининграда планируется по вторникам и субботам в 01:50. Время в пути 2 часа 20 минут. Прибытие из Нижнего Новгорода в Калининград по понедельникам и пятницам в 23:50. Время в пути 2 часа 30 минут.