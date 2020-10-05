Калининградец съел семерых украденных кроликов

В Гурьевском районе полицейские раскрыли дерзкую кражу кроликов из хозпостройки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о пропаже семерых кроликов. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила, что дверь в сарай взломана.

Под подозрение попал ранее судимый за кражу 28-летний односельчанин потерпевшего.

«Мужчина пояснил, что зная, что у соседа по улице есть кролики, ночью незаметно проник во двор потерпевшего, взломал дверь и вынес зверьков. Впоследствии он кроликов употребил в пищу», - сообщили в полиции.

На вора завели уголовное дело по статье «Кража». Любителю крольчатины грозит до пяти лет лишения свободы.