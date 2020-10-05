В Черняховске на 15 суток арестовали пьяного водителя, сбившего пешехода

В Черняховском районе арестован нетрезвый водитель, который сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в воскресенье, 4 октября на автодороге «Свобода – Юдино - Заозерное». Пьяный 43-летний водитель сбил 17-летнего подростка, который шел по краю проезжей части.

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток с травмами был госпитализирован в больницу.

В ходе проверки выяснилось, что водитель ранее был лишен прав за пьяное вождение. На него завели два административных дела, а сегодня суд арестовал его на 15 суток. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.