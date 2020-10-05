Более половины клиентов Tele2 старше 60 лет в Калининградской области выбирают смартфоны

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Анализ категории пользователей старше 60 лет показал, что все больше клиентов переходят с базовых устройств на смартфоны: в августе их доля увеличилась на Северо-Западе до 60% , в Калининградской области до 63%. Росту пользователей смартфонов среди старшего поколения способствовали в том числе ускорение цифровизации на фоне пандемии и социальные проекты Tele2 по обучению пожилых людей интернет-технологиям.

На Северо-Западе доля активных пользователей data-услуг пока составляет четверть от общего числа клиентов старше 60 лет. Однако благодаря тому, что пользователи распробовали цифровой образ жизни, этот показатель демонстрирует рост – в январе-августе доля активных data-пользователей увеличилась почти на 6 п. п. до 31%, в Калининградской области – на 5 п. п. до 30%.

Среднее число скачанных за месяц гигабайтов у таких абонентов превышает 10 Гб на клиента. Это показатель, сравнимый с объемом трафика, который потребляют тридцатилетние. Так, по итогам 2019 года представители поколения Y (родились в 1985-2002 гг.) качали в сети Tele2 11,4 Гб в месяц. По результатам исследования Tele2 за 2019 год, бэби-бумеры (родились в 1944–1963 гг.) бьют рекорды по темпам роста интернет-трафика: среднее количество гигабайтов, скачанных на человека за год, удвоилось.

Самые популярные устройства среди абонентов старше 60 лет – это недорогие смартфоны. В топ востребованных у этой категорией пользователей устройств попали Honor 7S, Samsung A10, Samsung Galaxy J1. В Калининградской области популярностью пользуется также модель Xiaomi Redmi 7a.

Цифровизации этой аудитории способствует не только большой выбор недорогих и качественных смартфонов, но и доступность мобильного интернета. Любопытно, что пакетными тарифами в Калининградской области пользуется половина абонентов старше 60 лет.