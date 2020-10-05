В Калининграде объявили в розыск пропавшую 17-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 17-летнюю Александру Кручак. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 3 октября девушка ушла из дома на улице Багратиона и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 17-18 лет, рост 165 см, среднего телосложения, шатенка, волосы ниже лопаток. Имеет родинку под левым глазом.

Была одета: черные джинсы, белая водолазка, черная куртка с капюшоном. При себе имела черный кожаный рюкзак.

Если вам что-либо известно о ее местонахождении, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-402, 552-403 (дежурная часть), 552-487 (ПДН) или 02.