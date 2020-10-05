Подписано соглашение о создании туристского кластера Калининградской области

Соглашение о создании туристского кластера области подписано между министерством по культуре и туризму, Фондом «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» и АНО «Туристский информационный центр Калининградской области».

Как сообщает пресс-служба правительства области, кластер объединит усилия участников рынка, направленных на создание конкурентоспособной индустрии, повышение качества турпродукта и услуг в целях развития внутреннего и въездного туризма.

Министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак отметил, что туркластер – это действенный механизм, который позволит привлекать дополнительное федеральное финансирование на различные проекты.

- Речь идет о вопросах, связанных с образованием, продвижением и так далее. Кластер поможет более сбалансированно и правильно обеспечивать финансирование актуальных и нужных инициатив. Подписание соглашение о создании туркластера позволит получить равный доступ к реализации общих региональных проектов для всех участников рынка, - отметил министр.