Калининградцев призывают не паниковать из-за черного дыма над Чкаловском. Ожидается, что это явление мы увидим во вторник, 6 октября.

- 6 октября на раи оннои тепловои станции "Чкаловск" прои дут испытания по переходу на резервныи вид топлива, - сообщили в пресс-службе муниципального предприятия "Калининградтеплосеть". - В период с 10 до 15 часов, на срок не более одного часа, станция будет переключена с природного газа на мазут. В связи с этим цвет продуктов горения топлива, может измениться до темно-серого или черного.

В пресс-службе пояснили, что РТС «Чкаловск», как и все раи онные тепловые станции Калининграда, работает на природном газе. Однако, согласно нормам энергетическои безопасности, имеет в активе запас резервного топлива - мазута.