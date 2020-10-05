Депутат Госдумы поздравил учителей с профессиональным праздником

Депутат Государственной думы, Заслуженный учитель России Александр Пятикоп поздравил учителей с профессиональным праздником, который отмечается 5 октября.

"Профессия учителя - особенная, - говорится в тексте поздравления. - В ее основе лежат любовь к детям и высочайший профессионализм, необходимый для того, чтобы ребенка превратить в личность. И вы, дорогие друзья, в полной мере оправдываете высокое звание Учителя - педагогов Калининградской области знают во всей России.

5 октября, уважаемые педагоги, вы отмечаете праздник. В этот день хочется пожелать вам всего самого замечательного – крепкого здоровья, сил, терпения, стойкости, профессионального мастерства и оптимизма.

Мы замечаем, что наша российская школа стала другой. С 1 сентября 2020 года все ученики младших классов получают бесплатное горячее питание. В этом году в полной мере возродилась в полной мере система воспитания в школах, которая была фактически уничтожена после распада Советского Союза. Это очень ценное и правильное новшество, которое способно вывести российское образование на качественно новый уровень. Мало дать ученику знания – нужно сделать его настоящим человеком.

Из-за пандемии коронавируса этот год получился сложным для всех, в том числе и для вас, дорогие учителя. На образовательные учреждения легла дополнительная серьезная нагрузка. Теперь педагог должен думать не только об образовании и воспитании учеников, но и об их здоровье. Причем думать каждый день. Но я уверен, что мы справимся с этой сложной задачей и выйдем из борьбы с пандемией победителями. Иначе и быть не может.

С праздником, дорогие друзья! С Днем учителя!"