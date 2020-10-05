В Гурьевске в четвертый раз открыли Парк сенситивного развития

. Фото: Группа "Подслушано Гурьевск - Новая резиденция"

Накануне в Гурьевске открыли для посещений Парк сенситивного развития, расположенный в центре города между улицами Ленина и Советской.

"Сегодня для посещения открыли парк сенситивного развития в Гурьевске. Реконструкция смотровой площадки на стадии завершения. Все основные работы выполнены, оставшиеся не влияют на безопасность посетителей парка", - сообщили в администрации Гурьевского городского округа.

Отметим, что это уже четвертое открытие парка. Впервые он распахнул двери в январе этого года - тогда посмотреть на новый парк приезжал губернатор Антон Алиханов и члены областного правительства. Однако после визита высокого гостя парк снова закрылся. Для посетителей его открыли, спустя несколько недель, правда весной он снова был закрыт из-за пандемии коронавируса.

Третье по счету открытие состоялось в начале лета, но 15 июля доступ в зону отдыха вновь ограничили - из-за работ по строительству моста, которые продолжались более двух с половиной месяцев.