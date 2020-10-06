Какие улицы в Калининграде останутся во вторник без света

Во вторник, 6 октября, ряд улиц в Калининграде останутся без света. Как сообщили в компании "Янтарьэнерго" отключения связаны с плановым ремонтом оборудования.

В частности, с 9:00 подача электричества будет ограничена по следующим адресам:

Наб. Петра Великого 1,5,

ул. Баграмяна 18, 20-24, 26, 28-32,

ул. Мариупольская 14, 14а, 24-26, 20-22

ул. Красная 117-117б, 119-121, 123-125, 127-131, 133а, 135-139, 141-143,

ул. Борзова 50, 52-56, 58, 65,

ул. Г. Захарова 2,

ул. Чекистов 42-46, 38-40, 81, 83, 83а, 107а, 111а,

ул. Родителева 16-22, 17-21, 27а, 27б.

С 13:30 до 18:00 света не будет по следующим адресам:

Наб. Петра Великого 1,

ул. Баграмяна 4,

ул. Красноярская 1-3,2-4 ,5,

ул. Мариупольская 11-13,16-18,

Московский пр. 42-46.