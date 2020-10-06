В Калининграде вандалы разгромили сквер Шопена

. Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

Накануне от нашествия вандалов пострадал сквер Шопена в Центральном районе Калининграда.

"Сквер Шопена изуродован вандалами, - сообщили подписчики группе "Янтарный ДЛБ" в социальной сети "ВКонтакте". - Мусорные бачки просто вырваны какими ублюдками. 3 из 6 баков вырваны. Место примерное и очень приятное. Зачем это делать - вообще непонятно".

Под постом завязалось активное обсуждение. Кто-то якобы шутит: мол, так и надо этому Шопену-немцу (хотя Шопен поляк), а сквер надо переименовать. А кто-то сообщает, что урны были слабо прикручены, вот и получилось у вандалов их раскурочить.

Проводится проверка.