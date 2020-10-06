Балтфлот в этом году пополнится 5 тысячами новобранцев

На Балтийском флоте готовятся принять новобранцев из других регионов, которые прибудут служить в рамках осеннего призыва этого года. Как сообщает газета "Вестник Балтийска", в этом году ряды флота пополнят более 5 тысяч новобранцев.

"В соединениях и частях флота будет сформировано около 20 сводных подразделений, которые будут принимать молодое пополнение. С ноября по январь в этих подразделениях военнослужащие по призыву будут проходить курс общевойсковой подготовки, который позволит им овладеть первичными знаниями и навыками военной службы", - говорится в сообщении.