«Куршская коса» вошла в десятку лучших парков России для осенних прогулок

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где лучшие парки в России для осенних прогулок.

Большинство туристов (33.05%) назвало Ливадийский парк в Ялте лучшим парком, где приятно гулять осенью. Второе место занял Курортный парк в Кисловодске: 18.64% местных жителей и отдыхающих с удовольствием занимаются спортом и проводят осенние выходные в этом парке. «Бронзу» в рейтинге самых лучших парков для осенних прогулок получил природный парк «Куршская коса» в Калининградской области — 16.1%.

По данным опроса Tvil.ru, туристы также отметили, что часто во гуляют в Сочинском национальном парке в Сочи (15.25%), парке «Монрепо» в Выборге (6.78%), Екатерининском парке в Екатеринбурге (2.54%), национальном парке «Русский Север» в Вологодской области (2.54%), а также в «Серебряном бору» в Москве (2.54%), парке имени Гагарина в Челябинске (1.69%) и национальном парке «Нижняя Кама» в Набережных Челнах (0.85%).