Два школьника, медики и продавцы: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Александр Подгорчук

За сутки в Калининградской области было выявлено 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 30 работающих (два работника торговли, два сотрудника образовательных учреждений, два медицинских работников, трое служащих, пять водителей автотранспортных средств предприятий, три сотрудника правоохранительных органов, 13 человек работают в иных организациях);

- учащаяся школы №56 (выявлена после отдыха в Турции с родителями);

- учащийся гимназии №7 Балтийска (выявлен на изоляции с 23.09)

- девять неработающих.

Всего в области по состоянию на вторник, 6 октября, подтверждено 4775 случаев заболевания.