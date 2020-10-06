В Калининграде сбили 13-летнего подростка на самокате

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде в понедельник утром на улице Чапаева сбили подростка на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 8 часов. 64-летняя водитель «Ниссана» сбила 13-летнего школьника, который пересекал проезжую часть на электросамокате вне пешеходного перехода.

В результате наезда подросток получил телесные повреждения.

Спустя полтора часа на улице Иванникова под колеса «Фольксвагена» попала 18-летняя девушка, которая переходила проезжую часть по линии тротуара при отсутствии пешеходного перехода. В результате дорожного происшествия она получила телесные повреждения.