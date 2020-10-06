В Калининграде нашли мертвым 15-летнего школьника с пакетом на голове

В понедельник, 5 октября в квартире одного из домов Московского района Калининграда был найден мертвым 15-летний школьник. Тело мальчика обнаружили его родители.

- По факту произошедшего начата доследственная проверка, - сообщили в региональном Управлении СКР. – Для определения причин смерти несовершеннолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщает klops.ru, мальчика обнаружили с пакетом на голове, рядом лежал газовый баллончик для заправки зажигалок.