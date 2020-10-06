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Общество

Под Гвардейском полицейские ликвидировали плантацию конопли

Сотрудники полиции изъяли 164 куста запрещенного растения
Виктор Сергеев
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На жителя Гвардейского района завели уголовное дело за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Плантацию конопли обнаружили в поле около поселка Ершово. Растения выращивал 55-летний местный житель, его задержали, когда он приехал собирать урожай.

Сотрудники полиции изъяли 164 куста запрещенного растения. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.