Под Гвардейском полицейские ликвидировали плантацию конопли

На жителя Гвардейского района завели уголовное дело за незаконное культивирование наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Плантацию конопли обнаружили в поле около поселка Ершово. Растения выращивал 55-летний местный житель, его задержали, когда он приехал собирать урожай.

Сотрудники полиции изъяли 164 куста запрещенного растения. Злоумышленник ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических веществ. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.