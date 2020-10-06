Роспотребнадзор: В Калининградской области наблюдается подъем заболеваемости COVID-19

Елена Бабура. Фото: Александр КАТЕРУША

На территории Калининградской области наблюдается подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сообщила руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Показатели, характеризующие эпидемическую ситуацию, увеличиваются. Увеличивается общее количество зарегистрированных случаев, увеличивается темп прироста, коэффициент распространенности и воспроизводства коронавирусной инфекции, - отметила Елена Бабура.

Напомним, за последние сутки в Калининградской области было выявлено 65 новых случаев коронавируса. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 4776 случаев заболевания COVID-19.