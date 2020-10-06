Прокуратура потребовала от полиции расследовать избиение ребенка в Гвардейске

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Прокуратура Гвардейского района потребовала от полиции провести проверку по факту избиение ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отказной материал был обнаружен в ходе проверки деятельности местного отдела полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 27 июля в полицию обратилась местная жительница с заявлением об избиении ее малолетнего ребенка. Однако уже спустя три дня в возбуждении административного дела ей было отказано. При этом местные полицейские даже не опросили жильцов дома, во дворе которого произошел инцидент, а также очевидцев избиения.

В результате начальнику отдела полиции Гвардейска было внесено представление с требованием провести новую проверку.