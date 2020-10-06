Елена Бабура рассказала, когда в Калининград может прийти грипп

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грипп никуда не денется, он обязательно придет в Калининградскую область. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» сказала руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Чаще всего грипп приходит к нам в конце декабря – начале января. Тогда уже будет развиваться одновременно три эпидемических процесса. Это коронавирусная инфекция, различные респираторные вирусные инфекции (риновирусная инфекция, парагрипп и т.д) и придет грипп, – сказала Елена Бабура.

Причем, по словам врача, грипп в регион может прийти нескольких штаммов одновременно или же по очереди.

- Прививка от гриппа поможет нам избежать тяжелого прогноза по данной ситуации, когда количество заболевших гриппом будет велико и когда люди могут начать болеть одновременно и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Следовательно, тяжесть развития инфекционного процесса будет достаточно сильной. Потребуются дополнительные госпитализации и так далее, - говорит Елена Бабура. - Мы очень боимся не только увеличения числа заболевших, но и ухудшения по тяжести заболевания, что потребует разворачивания дополнительных коек и еще большей нагрузки на систему здравоохранения. Чтобы этого не допустить, нужно сейчас каждому привиться против гриппа и сформировать общий коллективный иммунитет от гриппа на территории Калининградской области.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ: