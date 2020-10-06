Коронавирус за сутки выявили в тринадцати муниципалитетах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области было выявлено 65 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По данным Роспотребнадзора, новые случаи выявлены в 13-ти муниципалитетах. Больше всего в Калининграде – 34 случая. Восемь случаев подтверждено в Пионерском городском округе, шесть – в Гурьевском. Три случая заболевания выявлено в Славском городском округе, по два – в Черняховском, Светлогорском, Гусевском, Балтийском и Багратионовском округах.

По одному случая COVID-19 зарегистрировано в Гвардейском, Светловском, Краснознаменском, Советском округах.