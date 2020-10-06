За сутки в области под наблюдение из-за коронавируса взяли более 100 человек

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За сутки в Калининградской области было выявлено 65 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб. Случаи заболевания были выявлены в тринадцати муниципалитетах.

По данным оперштаба, по состоянию на вторник, 6 октября, на COVID-19 обследовано 228 441 человек, из них выявлено 4 776 случаев заражения.

С начала наблюдения 3 453 человека выздоровели, умерли 87.

Также за сутки под медицинское наблюдение из-за коронавируса взяли остаются под 2 415 человек, это на 103 человека больше, чем днем ранее.