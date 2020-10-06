Велогонщицы из Калининграда завоевали пять медалей чемпионата России спорта глухих

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградские велогонщицы завоевали пять медалей чемпионата России спорта глухих. Чемпионат страны по велоспорту-шоссе среди велосипедистов с нарушением слуха проводился в окрестностях Севастополя, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Статус лидеров национального адаптивного спорта подтвердили неоднократные медалистки аналогичных соревнований из Калининграда Алиса Бондарева и Дарья Розанова.

Представительницы регионального Центра спортивной подготовки сборных команд и областной спортивной школы олимпийского резерва по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта выиграли одну золотую, две серебряные и две бронзовые награды во всех видах турнирной программы.

Три медали в активе многократной чемпионки Сурдлимпиад Алисы Бондаревой, она стала первой в спринте на 1000 метров, второй в гонке на 25 километров с раздельным стартом и третьей в групповом заезде на 60 километров. Другая подопечная Заслуженного тренера России Григория Мельникова - Дарья Розанова финишировала второй в спринте и третьей в двадцатикилометровом критериуме.

Призёры севастопольского турнира вошли в состав сборной России, которой весной будущего года выступать на чемпионате Европы в Турции, а в декабре 2021 года представлять нашу страну на XXIV летних Сурдлимпийских играх в Бразилии.