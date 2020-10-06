Стало известно, когда на острове Канта установят щиты с правилами для собачников и велосипедистов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде на острове Канта, который благоустроили за 116 млн рублей, появились новые правила для посетителей.

Первое ограничение касается велосипедов и самокатов. Запретили кататься по красным дорожкам, которые посыпаны тенниситом.

Второе – с собаками у Кафедрального собора теперь не погуляешь. От посещения с животными закрыт не весь остров, а только парк.

Таблички с новыми правилами должны появиться на острове Канта через две недели. Об этом сказал пресс-секретарь Кафедрального собора Владимир Глуховцев в эфире радио «Комсомольская правда».

- Мы готовимся, все будет! Нам понадобится эта и следующая неделя для того, чтобы какие-то достаточно симпатичные баннеры и удобные таблички разместить. Мы работаем над этим вопросом. Пока выпущены только новые правила, - сказал Владимир Глуховцев.

Он отметил, что в Калининграде «пока не отработана культура прогулок с собаками».

-Люди не все имеют свои пакетики, – сказал пресс-секретарь Кафедрального собора. - Понимаю, что за границей ставят ящики, где эти пакетики можно взять. Не исключаем и у нас такого варианта. Но на сегодняшний день после реконструкции, после того, что мы посадили и обустроили, это пока очень сложно реализовать. Рано или поздно мы все к этому придем. Но концепция такая – остров для людей, а не для собак.

При этом Владимир отметил, что «никаких жесткостей проводиться не будет».

- У нас есть охрана, она сейчас работает. Мы отлаживаем этот процесс, – сказал Владимир.

Теперь на острове Канта с собаками можно гулять в той части, что не является парком, у баскетбольных площадок под мостом и на набережных Преголи. Определить, где заканчивается парк и начинается другая территория, помогут как раз таблички и баннеры с правилами.