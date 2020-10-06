В Черняховске рабочего насмерть придавило металлической конструкцией

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Черняховском районе в понедельник днем от полученных ранений погиб 55-летний рабочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

Трагедия произошла в поселке Свобода. По предварительными данным, мужчина выполнял работы по бетонированию пола и заливке подпорной стены склада на территории сельскохозяйственного предприятия. Во время производства работ на мужчину упала металлическая конструкция подпорной стены.

С травмами рабочего доставили в больницу, где он умер в тот же день.

По данному факту проводится проверка, входе которой следователи намерены установить обстоятельства произошедшего.