Житель Балтийска получил 7,5 лет колонии за сбыт двух свертков марихуаны

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В Балтийске осудили местного жителя, который промышлял продажей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В августе прошлого года мужчина на берегу Калининградского залива обнаружил небольшую плантацию конопли. Злоумышленник «собрал урожай» и принес части растений в свою квартиру. Спустя год он продал два свертка марихуаны за 1200 рублей и был задержан сотрудниками полиции.

Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.