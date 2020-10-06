Елена Бабура рассказала, кому в Калининграде нужно носить маски

. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Калининградской области продолжает действовать запрет появления в общественных местах и общественном транспорте без маски. Об этом со ссылкой на постановление областного правительства сказала в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Маски нужны тем людям, которые болеют бессимптомно, и тем людям, которые еще не болели, но могут заболеть в условиях широкого распространения коронавирусной инфекции, даже тем людям, которые перенесли коронавирус, но еще не понятно, сформировался ли у них иммунитет, - сказала Елена Бабура.

Руководитель ведомства напомнила горожанам о необходимости делать прививки и спрогнозировала приход гриппа в декабре-январе.