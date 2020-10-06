Дочь Евгения Гришковца написала песню для DJ Smash

Евгений Гришковец с дочерью Наташей в Калининграде на фестивале "Короче". Фото: Александр КАТЕРУША

Наталья, дочка писателя Евгения Гришковца, написала хит «Беги» для DJ Smash feat. Poët. Об этом драматург рассказал на страницах своего интернет-дневника, отметив, что «хит со словами Наташи повсюду».

«Моя старшая дочь написала текст песни, которая сейчас звучит везде и отовсюду. Я еду в аэропорт — она звучит по радио у незнакомого мне водителя, я еду из аэропорта в Новосибирске — то же самое, захожу в аптеку и слышу, что из наушников молоденькой провизора пробивается эта песня… Проезжает мимо большой джип с номером 005 региона Дагестан, и из этой машины звучит песня и слова, которые написала моя дочь», - написал

Евгений Гришковец отметил, что за месяц то, что написала Наташа, услышало многократно больше людей, чем то, что он сам написал за двадцать лет.