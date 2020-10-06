Калининградец обвиняется в серии краж из магазинов

В Калининграде оперуполномоченные угрозыска задержали 32-летнего горожанина, подозреваемого в целой серии краж из продуктовых магазинов.

Под покровом ночной темноты взломщик проникал в помещения торговых предприятий и похищал оставленные в кассовых аппаратах наличные деньги. Каждому такому посещению предшествовала рекогносцировка: еще днем злоумышленник приходил в магазин и хорошенько запоминал обстановку. Так что потом ему хватало всего нескольких минут, чтобы сделать свое черное дело и скрыться до прибытия группы немедленного реагирования охраны.

- На каждое такое «дело» он отправлялся хорошо подготовленным и не оставлял никаких улик на месте преступления, - добавили в пресс-службе регионального УМВД России. - По имеющимся данным, на счету мужчины не менее трех эпизодов противоправной деятельности. По всем возбуждены уголовные дела о краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение. Санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает для виновных наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет