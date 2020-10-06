Власти назвали процент готовности школы на ул. Артиллерийской в Калининграде

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Готовность строящейся школы на улице Артиллерийской в Калининграде – 71%, уже построено четыре этажа образовательного учреждения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, монтаж систем вентиляции, устройство проездов и тротуаров, готовится основание для спортивных площадок. Построена отдельно стоящая котельная, которая будет обеспечивать школу теплом круглый год», - отметили в пресс-службе.

Новая школа рассчитана на 1 100 детей. Его особенностью станет подготовка будущих специалистов химико-биологического и инженерного профилей. Здесь разместят библиотечно-рекреационные зоны, два спортивных зала, бассейн, актовый зал и тир для сдачи норм ГТО.

«Район, где расположена школа, активно развивается. Новое образовательное учреждение здесь очень необходимо. Ведь ближайшие школы есть только на улицах Гагарина и Куйбышева. Наличие школы рядом с домом не только удобно, но еще и дает возможность нам уйти от вторых смен», – отметила министр образования Светлана Трусенева.

Здание планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года. В январе начнется комплектование классов и уже в сентябре 2021 года дети сядут за парты.