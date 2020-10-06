В Калининград привезут саблю, которую Екатерина II дарила казакам

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В Калининградском историко-художественном музее готовят к открытию выставку из собрания Ростовского краеведческого музея, посвященную 450-летнему юбилею начала служения донских казаков.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе музея, калининградцы увидят бердыш XVII века, кремневые и капсульные ружья, сабли, шашки и пики, а также турецкое, польское, французское оружие.

«Особая гордость этой экспозиции – сабля, жалованная императрицей Екатериной II есаулу Шурупову в 1785 году», - отметили организаторы.

Кроме того, в экспозицию попали офорты начала ХIХ века, гравюры, предметы, привезенные казаками из Парижа, фотографии, награды, предметы быта и униформа донских казаков разных периодов.

Выставка откроется 8 октября в 16.00 и проработает до 14 декабря.