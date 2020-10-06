В Калининграде школьника без маски выгнали из трамвая. Рассерженной маме ребенка ответил Алиханов

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Во вторник, 6 октября, в Калининграде школьника выгнали из трамвая, потому что у него не было маски. Об этом написала мама ребенка в комментарии к посту губернатора Антона Алиханова в Instagram.

«Добрый день, пожалуйста, разъясните масочный режим? У меня сегодня сына, 10 лет, выгнали из трамвая за то, что не было у него маски (ехал один). Он в слезах мне позвонил, опоздал в школу... Что за...», -написала женщина

«Ребёнок должен ехать в маске. В общественном транспорте маска обязательна», - ответил ей глава региона.

Напомним, в среду, 30 сентября региональные власти вновь ужесточили ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Среди прочего в постановлении было прописано, что гражданам запрещается нахождение без средств индивидуальной защиты (лицевых масок) в торговых организациях, рынках, общественном транспорте, объектах транспортной инфраструктуры (вокзалах, станциях), отделениях многофункциональных центров, почтовых отделениях, отделениях банков, медицинских организациях (при ожидании приема) и иных помещениях по оказанию услуг населению.