Власти сообщили, когда откроется школа на Артиллерийской в Калининграде

. Фото: Правительство Калининградской области

Готовность здания школы на улице Артиллерийской сейчас составляет 71%. Как сообщает пресс-служба правительства области, уже построены четыре этажа, ведутся внутренние отделочные работы, монтаж систем вентиляции, устройство проездов и тротуаров, готовится основание для спортивных площадок. Построена и отдельно стоящая котельная, которая будет обеспечивать школу теплом круглый год.

Новое образовательное учреждение рассчитано на 1 100 детей. Его особенностью станет подготовка будущих специалистов химико-биологического и инженерного профилей. Здесь разместят библиотечно-рекреационные зоны, два спортивных зала, бассейн, актовый зал и тир для сдачи норм ГТО.

Здание планируется ввести в эксплуатацию в декабре. В январе начнется комплектование классов и уже в сентябре 2021 года дети сядут за парты.