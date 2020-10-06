У калининградца украли телефон после того, как он вызвал такси

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, кража произошла на улице Фрунзе. Калининградец вызвал такси через мобильное приложение, не успел оформить заказ, как проходящий мимо злоумышленник схватил у него телефон и убежал.

Полицейские выяснили, в каком направлении скрылся злоумышленник, установили его приметы и опросили продавцов круглосуточных магазинов. Вскоре оперативники выяснили, что мужчина заходил в один из них и предлагал купить смартфон.

Подозреваемый был задержан. Им оказался 40-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.