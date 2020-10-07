Полицейские задержали с поличным калининградца, который закладывал амфетамин в тайник

Безработного 29-летнего калининградца оперативники задержалис поличным в СНТ «Дружба». Как сообщает пресс-служба областного УМВД, сотрудники полиции изъяли в двух тайниках психотропное вещество амфетамин, масса которого составила 3,35 грамма, что является крупным размером. Позже в жилище подозреваемого обнаружили наркотики общей массой 0,47 граммов, что является значительным размером.

Полицейские выяснили, что предложение о заработке задержанный нашел в интернете, а распространением наркотиков занимался на протяжении полугода. Мужчина расфасовывал оптовую партию амфетамина и прятал в тайниках, в частности, на территории СНТ «Чайка» и «Октябрьское».

Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного по ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание может составить 20 лишения свободы.