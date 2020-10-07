В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 7 октября, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет ул. Машиностроительная 60а, 60-64; ул. Красная 117-143, ул. Марш. Борзова 50, 52-56, 58, 65, ул. Ген.-лейт. Захарова 2; ул. Чекистов 38-46, 61-79, 81, 83, 83а, 93-107, 107а, ул. Мл.-лейт. Родителева 17-21, 27а-б 16-22; пр-кт Победы 141, 153-155, 161, 167, 169, 189б, 171, 156, 110, 104, 114, 120-128, 146, ул. Тенистая аллея 3, 4а, 8-14, 20, 22, Балтийский пер. 3а-г, 5, 2.

От холодной воды до 15 часов для установки водомерных узлов отключены дома по Советский пр-кт 200-204, ул. Белостокская 1-25, 2-20, ул. Гурьева 5-55, 2-32, ул. Полецкого 1-121, 38-114; ул. Лукашова 9б, ул. Мира 7б.