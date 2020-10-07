Арест микроавтобуса заставил калининградца погасить долги по алиментам

. Фото: Александр Подгорчук

Житель Гурьевского района задолжал по алиментам более 600 тысяч рублей. Деньги необходимы были его родным детям и бывшей жене, которая пребывала в декретном отпуске и не имела возможности работать.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФССП, непутевого отца привлекли к административной ответственности, однако мужчина не сделал выводов.

Тогда приставы арестовали и изъяли принадлежащий ему микроавтобус «Пежо». Только после этого «отец» погасил долг в полном объеме.