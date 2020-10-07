В Правдинске детям до 3-х лет не выдавали бесплатные лекарства

В центральной районной больнице Правдинска выявлены нарушения в сфере обеспечения несовершеннолетних бесплатными лекарствами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорские работники выборочно проверяли амбулаторные карты детей в возрасте до трех лет, а также детей из многодетных семей. Им полагаются бесплатные лекарства, однако рецепты на получение таких медикаментов выписывались не в полном объеме, или не выписывались вообще.

Также в ходе проверки было установлено, что кабинет врача-педиатра не укомплектован всем необходимым оборудованием.

В результате в адрес главного врача больницы было внесено представление об устранении нарушений.