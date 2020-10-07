Роспотребнадзор сообщил, в каких городах области выявили коронавирус за сутки

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За сутки в Калининградской области было выявлено 64 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в тринадцати муниципалитетах.

Больше всего случаев зарегистрировано в Калининграде – 35 случаев. В Пионерском городском округе выявлено шесть случаев, в Светловском – пять. По три случая подтверждено в Багратионовском, Неманском и Зеленоградском округах, по два случая – в Гурьевском и Балтийском округах.

По одному случая выявлено в Озерском, Правдинском, Гусевском, Светлогорском, Славском округах.

Всего в области по состоянию на среду, 7 октября, зарегистрировано 4840 случаев заболевания.