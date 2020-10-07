Три студента, семь школьников, два медика: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 64 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в тринадцати муниципалитетах.

Среди заболевших:

- 20 пенсионеров;

- 29 работающих (четыре работника торговли; четверо служащих; двое сотрудников пищевых предприятий; два сотрудника образовательных учреждений; два медицинских работника; два охранника; по одному работнику сферы бытовых услуг, учреждений культуры, телекоммуникационных услуг; транспортных узлов, работник промпредприятия, сотрудник правоохранительных органов, семь человек работают в иных организациях);

- две студентки БФУ им Канта (две группы переведена на дистант);

- студентка РАНХиГС (заболела по контакту в семье);

- учащийся гимназии №7 Балтийска (класс переведён на дистант);

- два воспитанника детского сада 50 (обследованы в изоляции по контакту с заболевшей воспитательницей, у детей- бессимптомная форма);

- учащаяся школы 29 Калининграда;

- два учащихся школы 5 Светлый (контакт в семье);

- двое учащихся Пятидорожной школы (контакт в семье)

- учащийся школы Росток (контакт в семье);

- 3 неработающих.

Всего в области по состоянию на среду, 7 октября, зарегистрировано 4840 случаев заболевания.