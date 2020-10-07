Две группы БФУ им. Канта и класс в Балтийске перевели на дистант из-за коронавируса

.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Калининграде две группы БФУ им. Канта перевели на дистант, после того, как среди учащихся был выявлен коронавирус. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Также на дистанционное обучение был отправлен класс в гимназии №7 в Балтийске.
За сутки в Калининградской области было выявлено 64 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в тринадцати муниципалитетах.
У двадцати заболевших диагностирована пневмония, у двоих – тяжелая форма.
Всего в области по состоянию на среду, 7 октября, зарегистрировано 4840 случаев заболевания.