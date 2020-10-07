Две группы БФУ им. Канта и класс в Балтийске перевели на дистант из-за коронавируса

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В Калининграде две группы БФУ им. Канта перевели на дистант, после того, как среди учащихся был выявлен коронавирус. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Также на дистанционное обучение был отправлен класс в гимназии №7 в Балтийске.

За сутки в Калининградской области было выявлено 64 новых случая коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания подтверждены в тринадцати муниципалитетах.

У двадцати заболевших диагностирована пневмония, у двоих – тяжелая форма.

Всего в области по состоянию на среду, 7 октября, зарегистрировано 4840 случаев заболевания.