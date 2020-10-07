Прокуратура требует создать маневренный фонд в Краснознаменске

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Прокуратура Краснознаменского района обратилась в суд с требованием о создании в муниципалитете маневренного жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Маневренный жилищный фонд необходим для обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате пожаров. Однако местные чиновники не позаботились о жителях, подобное бездействие нарушает гарантированные Конституцией права неопределенного круга лиц на жилье и на безопасность.

В результате прокурор района потребовал признать незаконным бездействие администрации и обязать местные власти в течение одного года создать маневренный фонд.