. Фото: Администрация Балтийского муниципального района

В Балтийске реконструируют здание бывшего кинотеатра «Шторм». Как сообщается на странице местной администрации в «Вконтакте», уже подготовлен эскизный проект. Работы планируется начать в следующем году.

« Проектом предусмотрен демонтаж пристройки с правой стороны здания, восстановление архитектурного облика здания, замена кровли, установка оконных и дверных блоков, перепланировка и переустройство внутренних помещений, — рассказал главный архитектор города Роман Самойлов. - Кроме того, планируется выполнить благоустройство прилегающей территории.

В здании разместят краеведческий музей, экспонаты которого будут рассказывать о жизни и жителях послевоенного Балтийска.