В Калининграде водитель BMW умер за рулем, автомобиль врезался в ограждение

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

ДТП произошло сегодня, 7 октября, около 10 часов утра. Во время движения по улице Невского в Калининграде водитель BMW 7-й серии почувствовал себя плохо. Неуправляемый автомобиль на небольшой скорости врезался в металлическое ограждение недалеко от Больницы скорой медицинской помощи.

Помочь сидевшему за рулем 55-летнему мужчине пытались очевидцы, которые вызвали «скорую», однако к моменту приезда медиков водитель уже скончался. Что стало причиной смерти, не сообщается.

По имеющейся информации, умерший работал мастером по ремонту дизельных двигателей на одном из калининградских автосервисов.