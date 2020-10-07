В 2020 году Калининградскую область посетили почти 800 тысяч туристов

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О промежуточных итогах туристического сезона этого года рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Въездной поток за период июнь-август составил порядка 300 тысяч человек. Численность туристов с начала текущего года оценивается региональным министерством в 787,5 тысячи человек, - рассказал руководитель ведомства.

Среди основных проблем Андрей Ермак назвал нехватку квалифицированных гидов-экскурсоводов, которую планируется компенсировать увеличением бюджетных мест по программе подготовки специалистов в два раза. Как сообщает пресс-служба правительства, в 2021 году за счет средств областного бюджета пройти обучение смогут не менее чем 80 экскурсоводов.